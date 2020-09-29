Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

Потребители, проживающие на улице Албишоара, 16-24, в том числе в домах с дробью, останутся в среду, 30 сентября, без воды. Отключения запланированы и на улице Измаил, 98-108, включая дома с дробью. 

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, подача воды по вышеуказанным адресам будет прекращена с 09.00 до 21.00. В этот промежуток времени будут проводиться работы по подключению сетей водоснабжения, передаёт ipn.md.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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