Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Потребители, проживающие на улице И. Думенюк, 14-26, в том числе в домах с дробью, останутся во вторник, 15 сентября, без воды. Отключения запланированы и на улице Н. Милеску-Спэтару, 21/1, 23, 25, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена с 09:00 до 21:00. В этот промежуток времени будут проводиться работы по восстановлению сетей водоснабжения, пишет ipn.md.

Также во вторник, с 09:00 до 21:00, поставщик будет выполнять работы по подключению нового водопровода. В результате подача воды будет приостановлена на бульваре Траян, 17-21, в том числе в домах с дробью, а также на улицах Индепенденцей, 18-24, в том числе в домах с дробью, Куза Водэ, 51/1, 31/1, 30-40, в том числе в домах с дробью.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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