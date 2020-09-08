Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В среду, 9 сентября, некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ воды с 09.00 до 21.00 не будет по следующим адресам:

М. Витязул, 19/1, 19/2, 21, в том числе в домах с дробью; Месаджер, 18-28, 19-27, в том числе в домах с дробью; Букурией, 13-15, 20, в том числе в домах с дробью; Г. Яблочкин; Прунулуй; К. Ешилор, 2-6, в том числе в домах с дробью.

Отключения с 09.00 до 17.00 запланированы также в Гидигиче: на улицах Матеевич, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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