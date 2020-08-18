Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

Некоторые жители Кишинева останутся в среду, 19 августа, без воды. О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, воды с 09.00 до 20.00 не будет по следующим адресам:

  • Мунчешть, 129-161, 282-358, в том числе в домах с дробью;
  • переулок Мунчешть;
  • Ашхабад, 100-140;
  • Четатя Албэ, 99-168; 
  • Плаюулуй, 95-146;
  • Бусуёчешть, 1-7, 25; 
  • Буребиста, 36-66;
  • Четатя Килия, 73-200, 
  • Данте;
  • Тирас, 
  • Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109; 
  • Данубиус, в том числе в домах с дробью. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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