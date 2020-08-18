Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Некоторые жители Кишинева останутся в среду, 19 августа, без воды. О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, воды с 09.00 до 20.00 не будет по следующим адресам:

Мунчешть, 129-161, 282-358, в том числе в домах с дробью;

переулок Мунчешть;

Ашхабад, 100-140;

Четатя Албэ, 99-168;

Плаюулуй, 95-146;

Бусуёчешть, 1-7, 25;

Буребиста, 36-66;

Четатя Килия, 73-200,

Данте;

Тирас,

Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109;

Данубиус, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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