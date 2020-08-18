Отключения воды в столице: узнайте адреса

Некоторые жители Кишинева останутся в среду, 19 августа, без воды. О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, воды с 09.00 до 20.00 не будет по следующим адресам:
- Мунчешть, 129-161, 282-358, в том числе в домах с дробью;
- переулок Мунчешть;
- Ашхабад, 100-140;
- Четатя Албэ, 99-168;
- Плаюулуй, 95-146;
- Бусуёчешть, 1-7, 25;
- Буребиста, 36-66;
- Четатя Килия, 73-200,
- Данте;
- Тирас,
- Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109;
- Данубиус, в том числе в домах с дробью.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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