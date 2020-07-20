Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

Жители многих домов столицы останутся во вторник, 21 июля, без воды в кране в связи с проведением поставщиком плановых работ. 

В частности, с 09.00 до 20.00 воды не будет по следующим адресам:

  • Мунчештское шоссе, 129-161, 282-358, включая дробные дома;
  • Ашхабад, 100-140, включая дробные дома;
  • Четатя Албэ, 99-168, включая дробные дома;
  • Плаюлуй, 95-146, включая дробные дома;
  • Бусуёчешть, 1-7, 25, включая дробные дома;
  • Буребиста, 36-66, включая дробные дома;
  • Четатя Килия, 73-121, включая дробные дома;
  • Данте;
  • Тирас;
  • Данубиус;
  • переулок Мунчешть; 
  • Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109, включая дробные дома. 

С 09.00 до 17.00 воды также не будет по адресу Г. Александреску, 1-3, включая дробные дома.

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