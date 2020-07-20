Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Жители многих домов столицы останутся во вторник, 21 июля, без воды в кране в связи с проведением поставщиком плановых работ.

В частности, с 09.00 до 20.00 воды не будет по следующим адресам:

Мунчештское шоссе, 129-161, 282-358, включая дробные дома;

Ашхабад, 100-140, включая дробные дома;

Четатя Албэ, 99-168, включая дробные дома;

Плаюлуй, 95-146, включая дробные дома;

Бусуёчешть, 1-7, 25, включая дробные дома;

Буребиста, 36-66, включая дробные дома;

Четатя Килия, 73-121, включая дробные дома;

Данте;

Тирас;

Данубиус;

переулок Мунчешть;

Сармизеджетуса, 37/4, 37/5, 37/6, 75-109, включая дробные дома.

С 09.00 до 17.00 воды также не будет по адресу Г. Александреску, 1-3, включая дробные дома.

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