Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Некоторые жители Кишинёва останутся в пятницу, 21 июля, без воды. О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, без воды с 09.00 до 15.00 21 июля окажутся потребители, проживающие по следующим улицам: ул. и пер. Бисеричий, ул. Хумулешть, ул. Порумбеле, ул. Мирчешть, ул. Рошиорь.

Также в пятницу с 11.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: бул. Дачия, 32, 34, 36, 38, 40 (в том числе в домах с дробью).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.



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