Отключения воды в столице: узнайте адреса

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О работах, запланированных на четверг, 22 декабря, сообщает поставщик.

В частности, с 09:00 до 13:00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам: бул. Дачия, 7-11 (с дробями).

Кроме того, 09:00 до 14:00 без воды останутся потребители, проживающие по адресу: Каля Ешилор, 61/2 и PTC 5051.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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