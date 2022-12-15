Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

О плановых работах сообщает поставщик услуги.  

В частности, 16 декабря с 09.00 до 18.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим улицам:

  • бул. Штефана чел Маре, 148, ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, 43, 45, пер. Театрулуй.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

  • бул. Штефана чел Маре, 150, 152, Триколорулуй, 34-42.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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