Отключения воды в столице: узнайте адреса

О плановых работах сообщает поставщик услуги.
В частности, 16 декабря с 09.00 до 18.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим улицам:
- бул. Штефана чел Маре, 148, ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, 43, 45, пер. Театрулуй.
Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:
- бул. Штефана чел Маре, 150, 152, Триколорулуй, 34-42.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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