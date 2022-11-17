Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

О плановых работах сообщает поставщик услуги.  

В частности, 18 ноября с 09.00 до 24.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим улицам:

  • ул. Пэшунилор, ул. Г. Кучеряну, пер. Г. Кучеряну, ул. Имашулуй, ул. В. Тулник, ул. А. Болдур, ул. Музелор, ул. Бехой Ноах, ул. и пер. Бэчоий Ной, ул. и пер. Зарзэр.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

  • ул. М. Чеботарь, 35, 37;
  • ул. 31 Августа, 80. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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