Отключения воды в столице: узнайте адреса

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, 18 ноября с 09.00 до 24.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим улицам:

ул. Пэшунилор, ул. Г. Кучеряну, пер. Г. Кучеряну, ул. Имашулуй, ул. В. Тулник, ул. А. Болдур, ул. Музелор, ул. Бехой Ноах, ул. и пер. Бэчоий Ной, ул. и пер. Зарзэр.

Кроме того, с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

ул. М. Чеботарь, 35, 37;

ул. 31 Августа, 80.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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