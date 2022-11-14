Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В связи с этим 15 ноября с 09.00 до 21.00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Валя Кручий, 16-26, 5-25 ;

ул. Негру Водэ, Друмул Бэчоюлуй, Пухой;

ул. Гренобле, 176-196, 134, в том числе в домах с дробью;

ул. Соарелуй, Валя Апелор, Костюжень, Св. Думитру, Св. Николай, Св. Георге, Св. Василе.

В то же время с 09.00 15 ноября до 18.00 16 ноября воды не будет у потребителей по адресам:

ул. В. Короленко, 1-59, 2-12, в том числе в домах с дробью;

ул. М. Ломоносов, 61-65, в том числе в домах с дробью;

ул. Н. Тестемицану, 24/3, 24/5;

ул. Г. Асаки, 63-67, в том числе в домах с дробью;

ул. Малина Микэ, 9-11, 66, 66/1, 68, 68/1,68/2, 70/2, 70/3;

ул. К. Вырнав, 1, 1/1, 6-14;

ул. И. Сорочану, 73/2, 73/3.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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