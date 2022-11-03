Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В связи с этим 4 ноября с 09.10 до 17.00 без воды останутся потребители, проживающие следующим адресам:

ул. Гренобле, 155 – 161.

Также с 09.00 до 16.00 воды не будет у потребителей по адресам:

ул. А. Пушкин, 32;

ул. Колумна, 115.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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