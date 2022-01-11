Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

В среду, 12 января, некоторые жители столицы останутся без воды в кране. Об отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, с 09.00 до 15.00 воды не будет в домах по адресам:

  • Н. Георгиу, 1-44;
  • Н. Тестимицану, 17. 

Кроме того, с 09.00 до 21.00 отключения запланированы по улицам: Грыулуй, Друмул Таберей, Тоамней, Алуниш, Бисеричий (включая переулок), Хумулешть, Драгомирна, Скитулуй, Топорашилор, Кутузов, Рарештий, Кодряну. 

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