Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В среду, 12 января, некоторые жители столицы останутся без воды в кране. Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 15.00 воды не будет в домах по адресам:

Н. Георгиу, 1-44;

Н. Тестимицану, 17.

Кроме того, с 09.00 до 21.00 отключения запланированы по улицам: Грыулуй, Друмул Таберей, Тоамней, Алуниш, Бисеричий (включая переулок), Хумулешть, Драгомирна, Скитулуй, Топорашилор, Кутузов, Рарештий, Кодряну.

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