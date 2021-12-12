Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

В понедельник, 13 декабря, некоторые жители столицы останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик. 

Так, с 09:00 до 18:00 воды не будет в домах по улицам:

А. Влахуца, 3-15, 6-28, в том числе с дробью;

Армянская, 75-89, 102-110, в том числе с дробью;

Кожокарилор;

И. Хынку;

О. Гога. 

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md