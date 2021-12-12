Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В понедельник, 13 декабря, некоторые жители столицы останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, с 09:00 до 18:00 воды не будет в домах по улицам:

А. Влахуца, 3-15, 6-28, в том числе с дробью; Армянская, 75-89, 102-110, в том числе с дробью; Кожокарилор; И. Хынку; О. Гога.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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