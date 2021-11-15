Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Во вторник, 16 ноября, сотни кишинёвцев останутся без воды в связи с проведением АО “Apă-Canal Chişinău” запланированных работ.

Так, с 09:00 до 15:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам: Хынчештское шоссе, 60/1, 60/2, 60/3.

Кроме того, с 09:00 вторника до 09:00 среды отключения запланированы по адресам: Т. Чорба, 1, А. Щусева, 106-108, 125-161, Лэпушняну, 2-28, 1-13, бул. Штефана чел Маре, 163-165.

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