Отключения воды в столице: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, во вторник, 20 июля с 09:00 до 19:00 воды не будет в следующих домах:

ул. Транснистрия 6-24, в том числе в домах с дробями.

С 09:00 до 23:00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Г. Асаки 9, 11/1, 11/2, ул. И. Ганя, ул. Космеску.

ул. П. Заднипру 5, 5/3, 5/4, 7/2, 7/5, 7/3, 7/4, бул. Мирча чел Бэтрын 15,15/1,15/2, 9-11, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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