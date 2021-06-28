Отключения воды в столице: узнайте адреса

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Во вторник, 29 июня, некоторые жители Кишинёва останутся без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 23.00 воды не будет по улицам:

Кэлэторилор, пер. Кэлэторилор, Плугарилор, Л. Ребряну, пер. Л. Ребряну, Мовилень, Кэрэмидарилор.

Дополнительную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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