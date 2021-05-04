Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В среду, 5 мая, некоторые жители Кишинёва останутся без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 23.00 её нее будет по улице:

Месаджер, 1-3-5-7-9-11, в том числе с дробью.

В то же время с 09.00 до 17.00 без воды останутся потребители, живущие по улицам: Тэбэкэрия Веке, Пашкань, Базинулуй.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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