Отключения воды в столице: узнайте адреса

Отключения воды в столице: узнайте адреса

В среду, 5 мая, некоторые жители Кишинёва останутся без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 09.00 до 23.00 её нее будет по улице:

Месаджер, 1-3-5-7-9-11, в том числе с дробью. 

В то же время с 09.00 до 17.00 без воды останутся потребители, живущие по улицам: Тэбэкэрия Веке, Пашкань, Базинулуй. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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