Отключения воды в столице и Ватре: узнайте адреса

Отключения воды в столице и Ватре: узнайте адреса

О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, в четверг без воды останутся столичные потребители, проживающие по улицам: Четатя Албэ, Данте, 9/3, Мунчешть, 336-358, Буребиста, 2-20, 24, 38, 40/2. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

С 09:00 до 15:00 вода будет отключена по ул. Др. Скиноасей, 1/3, 1/4, Гренобля, 106/4.

С 09:00 до 21:00 будет прекращено водоснабжение в городе Ватра – на улицах Прункул, Пьетрэрией, а также в районе авторынка.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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