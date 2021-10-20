Отключения воды в столице и Ватре: узнайте адреса

0

О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, в четверг без воды останутся столичные потребители, проживающие по улицам: Четатя Албэ, Данте, 9/3, Мунчешть, 336-358, Буребиста, 2-20, 24, 38, 40/2. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

С 09:00 до 15:00 вода будет отключена по ул. Др. Скиноасей, 1/3, 1/4, Гренобля, 106/4.

С 09:00 до 21:00 будет прекращено водоснабжение в городе Ватра – на улицах Прункул, Пьетрэрией, а также в районе авторынка.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.