Отключения воды в столице и в Вадул-луй-Водэ: узнайте адреса

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В четверг, 9 апреля, некоторые жители Кишинёва и Вадул-луй-Водэ останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 23.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Д. И. Теодорович 17, 17A, 13-15, 8-18, в том числе в домах с дробью;

ул. И. Пеливан 9, 11, 13, 13A;

ул. И.Крянгэ 45-49, 62-76, в том числе в домах с дробью;

ул. И.Некулче 61-63, в том числе в домах с дробью;

ул. Музическу 2A.

Кроме того, с 09.00 8 апреля до 09.00 9 апреля без воды в кране останутся потребители, которые подключены к водопроводу Dn 1200 мм в Вадул-луй-Водэ.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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