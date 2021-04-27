Отключения воды в столице и в Сынжере: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 28 апреля с 09.00 до 21.00 воды не будет по адресам:

ул. А. Ботезату 13;

ул. Албишоара 64, 64/1, 66/1;

ул. Романэ 34;

ул. П. Рареш 77, 77/1, 62.

С 09.00 до 23.00 возможны отключения воды по следующим адресам:

ул. Н. Милеску Спэтару 9/1, 9/4, 9/2, 11, 11A, 11/10, 11/10A, 11/9, 11/6, 11/7, 11/11, 11/3, 11/4, 11/5.

Кроме того, с 09.00 до 23.00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам:

ул. М. Басараб 8, 8/2, 8/1, 10/3;

Московский проспект 12, 14, 14/1, 14/2, 14/4, 16.

Также с 09.00 до 23.00 перебои с водой ожидаются в пригороде Сынжера. Так, без воды останутся следующие предприятия: “Negnic”, “La Odihnă”, “Pheonix”, “Orion”, “Montatorul Schinoasa”, “Furnicar Olimp”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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