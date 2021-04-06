Отключения воды в столице и в Яловенах: узнайте адреса

Отключения воды в столице и в Яловенах: узнайте адреса

В среду, 7 апреля, некоторые потребители останутся без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 09.00 до 23.00 воду отключат на бульваре К. Негруцци, 4, 4/1, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1. 

В то же время с 09.00 до 21.00 запланированы отключения на улице И. Думенюк, 14 и М. чел Батрын, 34, 34/2, 34/1. 

А 7 и 8 апреля с 09.00 до 17.00 без воды останутся жители Яловен.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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