Отключения воды в столице и в двух пригородах: список адресов

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В четверг, 15 сентября, некоторые жители столицы, а также Сынжеры и Гидигича останутся без воды в кране. О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 20.00 без воды останутся жители домов, расположенных в домах по адресам:

Мирча чел Батрын, 9-1 3 , в том числе с дробью; 17/3; 21; 23, в том числе с дробью;

И. Виеру, 10/2.

В Гидигиче с 09.00 до 17.00 воды не будет по улицам: Нукэрилор, М. чел Батрын, Комуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Ш. чел Маре. А в Сынжере с 09.00 до 16.00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам: Кишинэулуй, 1; 10-30, в том числе с дробью и буквами, 31 Августа 1989, 7, в том числе с дробью.

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