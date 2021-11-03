Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 воды не будет в домах по адресам: ул. Яловень, 66-104, 79-103, Сф. Винерь, 2. В этот же промежуток не будет воды в Дурлештах по улицам: Н. Димо, Виилор, Кауказ, И. Крянгэ, М. Дософтей, И. Солтыс, Д. Кантемир, П. Мовилэ, В. Лупу, Плопилор, пер. Плопилор.

Кроме того, с 09:00 до 19:00 отключения запланированы в Вадул-луй-Водэ, Балабанештах и в зоне отдыха.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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