Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 1 марта до 09.00 2 марта без воды останутся потребители, проживающие по адресам:

Индустриалэ, 27, 46, 61, 63 (в том числе с дробью);

Узинелор, 169/2, 227-247, 188-210;

Пэдурий;

Сэлкымилор;

Дачия, 58, 59, 61 (в том числе с дробью).

Кроме того, в этот промежуток времени воды не будет у жителей села Бубуечь и жителей Ботаники, проживающих в периметре следующих улиц: Гренобле, П. Унгуряну, Христо Ботева, Н. Зеленского, Дечебал, Дачия, Градина Ботаникэ, Трандафирилор, 15.

Также 1 марта с 10.00 до 17.00 будет прекращено водоснабжение в коммуне Тогатин.

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