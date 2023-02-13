Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, на несколько дней без воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Индепенденцей, 22, 3/1. Отключения запланированы с 09.00 14 февраля до 06.00 16 февраля.

Кроме того, 14 февраля с 09.00 до 17.00 будет прекращено водоснабжение в городе Дурлешты по следующим адресам:

  • ул. Кантиней;
  • ул. Картуша, 48/1, 52, 54, 56, 69-87 (в том числе с дробью);
  • ул. Ательерилор;
  • ул. Димо, 22 (в том числе с дробью);
  • ул. Уреке;
  • ул. Каприяна. 

Также 14 февраля с 09.00 до 20.00 воды не будет в коммуне Гратиешты по следующим улицам:

  • Тинеретулуй;
  • Приетенией;
  • 31 Августа. 

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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