Отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

0

О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, на несколько дней без воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Индепенденцей, 22, 3/1. Отключения запланированы с 09.00 14 февраля до 06.00 16 февраля.

Кроме того, 14 февраля с 09.00 до 17.00 будет прекращено водоснабжение в городе Дурлешты по следующим адресам:

ул. Кантиней;

ул. Картуша, 48/1, 52, 54, 56, 69-87 (в том числе с дробью);

ул. Ательерилор;

ул. Димо, 22 (в том числе с дробью);

ул. Уреке;

ул. Каприяна.

Также 14 февраля с 09.00 до 20.00 воды не будет в коммуне Гратиешты по следующим улицам:

Тинеретулуй;

Приетенией;

31 Августа.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.