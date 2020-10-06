Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

Объявление поставщика услуги. 

Некоторые жители столицы останутся в среду, 7 октября, без воды в кране. В частности, с 09.00 до 18.00 её не будет по следующим адресам:

  • Н. Смокина, включая переулки;
  • К. Шмидт;
  • Чокырлие, 11-37;
  • Пьетрарилор, 50-68,11-43.

Кроме того, с 09.00 до 22.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • Албишоара, 16-24, включая дома с дробью;
  • Измаил, 98-108, включая дома с дробью. 

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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