Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

Объявление поставщика услуги.
Некоторые жители столицы останутся в среду, 7 октября, без воды в кране. В частности, с 09.00 до 18.00 её не будет по следующим адресам:
- Н. Смокина, включая переулки;
- К. Шмидт;
- Чокырлие, 11-37;
- Пьетрарилор, 50-68,11-43.
Кроме того, с 09.00 до 22.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:
- Албишоара, 16-24, включая дома с дробью;
- Измаил, 98-108, включая дома с дробью.
После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии