Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

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Объявление поставщика услуги.

Некоторые жители столицы останутся в среду, 7 октября, без воды в кране. В частности, с 09.00 до 18.00 её не будет по следующим адресам:

Н. Смокина, включая переулки;

К. Шмидт;

Чокырлие, 11-37;

Пьетрарилор, 50-68,11-43.

Кроме того, с 09.00 до 22.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

Албишоара, 16-24, включая дома с дробью;

Измаил, 98-108, включая дома с дробью.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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