Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

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В пятницу сотни кишинёвцев останутся без воды в связи с проведением АО “Apă-Canal Chişinău” запланированных работ.

Так, с 09:00 до 20:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

31 Августа, 105В, 70, В. Пыркэлаб, 26-46, 27-35 (в том числе в домах с дробью), Букурешть, 60, 61.

С 09:00 до 21:00 отключения запланированы по адресам:

Алба-Юлия, 81-105 (в том числе в домах с дробью), Мушатинилор, Басарабилор.

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