Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

Поставщик услуги сообщает, что в среду, 9 декабря, запланированы перерывы в подаче воды. 

В частности, с 09.00 до 15.00 отключения затронут жильцов домов, расположенных по адресам:

  • Каля Басарабией, 26-42, в том числе с дробью; 
  • Мунчештское шоссе, 121-123, в том числе с дробью. 

А с 09.00 до 17.00 воды не будет в селе Сынжера, а также на бульваре Дачия, 60, 65-73, в том числе с дробью, и на улицах Астронавтов, Плопилор и Отопень. 

Поставщик приносит извинения за причиненные неудобства и призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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