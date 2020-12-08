Отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 9 декабря, запланированы перерывы в подаче воды.

В частности, с 09.00 до 15.00 отключения затронут жильцов домов, расположенных по адресам:

Каля Басарабией, 26-42, в том числе с дробью;

Мунчештское шоссе, 121-123, в том числе с дробью.

А с 09.00 до 17.00 воды не будет в селе Сынжера, а также на бульваре Дачия, 60, 65-73, в том числе с дробью, и на улицах Астронавтов, Плопилор и Отопень.

Поставщик приносит извинения за причиненные неудобства и призывает потребителей запастись водой на время отключения.

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