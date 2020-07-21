Отключения воды в Кишинёве: список адресов

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В среду, 22 июля, сотни жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей с 09.00 до 21.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Кагул 8, 8/2;

ул. Грэдинилор 23, 25, 56, 58, 69;

ул. И. Ботезэторул;

ул. Т. Майореску 10, 13, 15.

Кроме того, с 09.00 до 21.00 по причине проведения плановых работ без воды останутся жильцы домов по улицам:

Титулеску 47-55, включая дробные дома;

Четатя Килия 32-82, включая дробные дома;

А. Кристя;

Сармизеджетуса 21-25, включая дробные дома.

Подача воды также будет прервана с 09.00 до 15.00 на улицах:

Гренобле 136-196, включая дробные дома;

Друмул Бэчоюлуй 279-331, включая дробные дома;

Валя Кручий 25;

Негру Водэ, Пухой;

Нуфэрилор 2, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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