Отключения воды в Кишинёве: список адресов

Отключения воды в Кишинёве: список адресов

В пятницу, 31 июля, сотни жителей Кишинёва временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ с 09:00 до 15:00 без воды в кране останутся потребители из коммуны Ставчены муниципия Кишинёв.

Также в пятницу, с 09:00 до 19:00, подача воды будет прервана по следующим адресам:

  • ул. Индустриалэ 42,42, 59, включая дробные дома;
  • ул. Узинелор 201/10.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md