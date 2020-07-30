Отключения воды в Кишинёве: список адресов

В пятницу, 31 июля, сотни жителей Кишинёва временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ с 09:00 до 15:00 без воды в кране останутся потребители из коммуны Ставчены муниципия Кишинёв.
Также в пятницу, с 09:00 до 19:00, подача воды будет прервана по следующим адресам:
- ул. Индустриалэ 42,42, 59, включая дробные дома;
- ул. Узинелор 201/10.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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