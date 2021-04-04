Отключения воды в Кишинёве и Дурлештах: узнайте адреса

Отключения воды в Кишинёве и Дурлештах: узнайте адреса

В понедельник некоторые жители Кишинёва и Дурлешт останутся без воды в кране. О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 09.00 до 21.00 воды не будет по улице Мирча чел Батрын, 13/2, 17/3, 21,23, 23/3, 23/5.

В то же время с 09.00 до 18.00 без воды останутся жители улиц Спикулуй, Яловень, Сф. Винерь, Лермонтова, Валя Рэдиулуй, Татарбунар, а также Дурлешт. 

Поставщик приносит извинения и просит потребителей запастись водой на время отключения.

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