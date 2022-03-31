Отключения воды в Кишинёве и Дурлештах: узнайте адреса

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1 апреля некоторые жители Кишинёва и Дурлешт останутся без воды в кране. О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 воды не будет в Дурлештах по улицам Барбу Лэутару, Тома Алимош, Т. Владимиреску, 119/6.

С 09:00 до 21:00 без воды останутся жители столичных улиц Подул Ыналт, Кэлугэрень, Васлуй, Мерень, Кодрул Косминулуй, В. Бузеску, В, Вэрзару, В. Водэ, Флорень, Петродава, Ратуш, Бутучень, Фэурешть, Бульбоака, Будэй, М. Драган.

Поставщик приносит извинения и просит потребителей запастись водой на время отключения.

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