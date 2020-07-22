Отключения воды в Кишиневе: узнайте адреса

Отключения воды в Кишиневе: узнайте адреса

Жители многих домов Кишинева останутся в четверг, 23 июля, без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

  • Игорь Виеру, 16-20, в том числе в дробных домах; 
  • Н. Милеску-Спэтару, 9/1, 9/2, 11-15 в том числе в дробных домах. 

С 09.00 до 24.00 воду отключат в домах по адресам:

  • Н. Титулеску, 47-55, в том числе в дробных домах;
  • Четатя Килия, 32-82, в том числе в дробных домах;
  • А. Кристя;
  • Сармизеджетуса, 21-25, в том числе в дробных домах. 

С 09.00 до 16.00 подача воды будет приостановлена на:

  • бульваре Дачия, 32, 34, 36, 40/1, 40/2, 40/3. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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