Отключения воды в Кишиневе: узнайте адреса

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Жители многих домов Кишинева останутся в четверг, 23 июля, без воды. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

Игорь Виеру, 16-20, в том числе в дробных домах;

Н. Милеску-Спэтару, 9/1, 9/2, 11-15 в том числе в дробных домах.

С 09.00 до 24.00 воду отключат в домах по адресам:

Н. Титулеску, 47-55, в том числе в дробных домах;

Четатя Килия, 32-82, в том числе в дробных домах;

А. Кристя;

Сармизеджетуса, 21-25, в том числе в дробных домах.

С 09.00 до 16.00 подача воды будет приостановлена на:

бульваре Дачия, 32, 34, 36, 40/1, 40/2, 40/3.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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