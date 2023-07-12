Отключения воды ожидаются в столице и Сынджере

0

В четверг, 13 июля, некоторые жители столицы, а также Сынджеры останутся без воды в кране. О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 13:00 будет снижено давление воды в столичных домах по адресам: ул. Г. Гросу, 26, Др. Виилор, 28 (с дробями), 30/2.

А в Сынджере с 09:00 до 17:00 без воды останутся потребители, проживающие по улицам: Аэрогэрий, Изворулуй, Теилор, Маринеску, Ливезилор, Кантемира, Виилор, Дойнелор, Дачия, Пэдурилор, Ломоносова, Микле, Руссо, Примэверий, Дечебал, Хорилор, Лазо, Негруцци, Хынчешть, Садовяну, Орхеюлуй, Костин, Заднипру, Тигина, Андриеш, Дамиан, Шт. чел Маре, 86-115, 103-106, Кока, П. Хашдеу, Виеру, пер. 2 Виеру, Лупу, 11-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.