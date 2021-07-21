Отключения воды ожидаются в столице и Колонице

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АО “Apă-Canal Chișinău” проведёт 22 июля плановые работы.

Без воды в четверг останутся потребители, проживающие по улице П. Заднипру, 2-4, в том числе в домах с дробью, Г. Асаки, 9, 11/1, 11/2, И. Ганя и Космеску. Отключения запланированы с 09:00 до 23:00.

С 09:00 до 17:00 воды не будет на улицах В. Пыркэлаб, 26-46, 27-37, в том числе в домах с дробью, 31 Августа, 70, 105, в том числе в домах с дробью. С 23:00 до 08:00 отключения ожидают жителей улицы А. Щусева, 55-95, в том числе в домах с дробью.

Также с 09:00 до 12:00 подача воды может быть прекращена в селе Колоница.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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