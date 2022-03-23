Отключения воды ожидаются в столице и Дурлештах

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

В связи с проведением ремонтных работ компанией “Premier Energy Distribution”, возможно отключение воды с 10:00 до 15:00 в Дурлештах, по улицам Тинеретулуй, Триколорулуй, Ательерилор, Кантиней, Тестемицану, Каприяна, Картуша, Г. Уреке.

С 09:00 до 21:00 четверга воды не будет по следующим столичным адресам: пер. Мунчешть, шос. Мунчешть, 205-261, С. Мурафа, Шт. Чобану, П. Горе, Шт. Холбан, Дечембриштилор, Подул де Флорь, Албица, Ю. Бабей, пер. 2 И. Чорба, Университэций, А. Крихан, 11-33, 12-44 (в том числе с дробями), Тимиш, 1-19, 2-38, А. Матеевич, 51-55, В. Пыркэлаб, 2, А. Бернардацци, 77.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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