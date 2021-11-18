Отключения воды на пятницу: узнайте адреса

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Потребители, проживающие на бул. Дечебал, 82/2, 82/5, 78/1, 78/2, останутся 19 ноября без воды. Отключения запланированы в период с 09:00 до 21:00.

Также с 10:00 до 15:00 подача воды будет приостановлена в Добруже и на нескольких улицах в Сынджере: Михаил Фрунзе, Тинеретулуй, Ренаштерий, Унирий, Костаке Конаки, Акад. Серджиу Рэдэуцанул, Индепенденцей, Буребиста, Хотин и Суверанитэций.

С 09:00 до 15:00 воды не будет на столичных улицах Кауказ, 1, 2, 3, Одесса, 2-18, Василенко, Милешть.

С 23:00 пятницы до 01:00 субботы водоснабжение будет прервано на шоссе Мунчешть, 793–807, 776–830, включая дома с дробью. Воды также не будет на улицах Пэшунилор, Змеурей, Ревака, Ал. Болдур, Музелор, В. Тулник, Астронауцилор, Колумб, Авиаторилор, Навигаторилор, Плопилор, Чкалов, Отопень, Аэропорт, на улицах и в переулках Имашулуй, Г. Кучеряну, В. Зарзэр, Бэчоий Ной, а также на бульваре Дачия, 65–87, 60–80, включая дома с дробью, и в пригороде Сынджера.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя необходимым запасом воды. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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