Отключения воды на Ботанике: узнайте адреса

Объявление для потребителей от поставщика услуги.
Так, в среду, 21 июля, с 11:00 до 17:30 воды не будет в домах по адресам:
- бул. Дачия, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3;
- бул. Куза-Водэ, 15.
С 09:00 до 23:00 воды не будет по адресам:
- ул. Г. Асаки, 9, 11/1, 11/2;
- ул. И. Ганя, Космеску;
- П. Заднипру, 2-4 (в том числе в домах с дробями).
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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