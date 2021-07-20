Отключения воды на Ботанике: узнайте адреса

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Объявление для потребителей от поставщика услуги.

Так, в среду, 21 июля, с 11:00 до 17:30 воды не будет в домах по адресам:

бул. Дачия, 3 2, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3;

бул. Куза-Водэ, 15.

С 09:00 до 23:00 воды не будет по адресам:

ул. Г. Асаки, 9, 11/1, 11/2;

ул. И. Ганя, Космеску;

П. Заднипру, 2-4 (в том числе в домах с дробями).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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