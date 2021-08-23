Отключения воды на Ботанике: узнайте адреса

Отключения воды на Ботанике: узнайте адреса

Поставщик услуги сообщает о плановых отключениях на 24 августа.

Так, в связи с проведением ремонтных работ подача воды с 09:00 до 23:00 будет приостановлена по следующим адресам:

  • ул. В. Кручий, 2-4, в том числе с дробями;
  • бул. Дачия, 42-52, в том числе с дробями;
  • ул. Индепенденцей, 54.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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