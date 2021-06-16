Отключения света запланированы в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 16 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград 17, 19, 19/1, 19/1A, 19/1B, 19/2, 19/3, 19/4, 21, Бутукулуй 12, 14, 14A, 14/3, 16, К. Брынкуш 146, 146A, 148 – с 08:45 до 14:00;

ул. Белград 1, 7, 16, 19/1B, Бутукулуй 2, 10, К. Брынкуш 5-9, 112-116, 121-133, 124-146, 9999, бул. Куза-Водэ 2A, бул. Дечебал 135A, Львов 61-79, пер. 2 Львов 5, 63-85, пер. 3 Львов 56-58, пер. 4 Львов 63-95, пер. 5 Львов 1-3, 11A, Прага 51-79, 62-80, пер. Прага 12-20, 61, пер. 2 Прага 12-20, Сармизеджетуса 16-18, София 10, Загреб 1-3, 2-4 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Друмул Скиноасей 3, 3A, 44 – с 09:20 до 16:50;

Хынчештское шоссе 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-40, 3-9, 25-27, 37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий 3/2, Д. Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:15 до 17:00;

ул. Г. Мадан 48 – с 09:10 до 14:00;

ул. Т. Владимиреску 22A – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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