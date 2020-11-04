Отключения света в столице: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в среду, 4 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Килия 43, Титулеску 43, 43/1, 43/2, 47, 47A, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 53, 53A, 53/1, 53/2, 53/3, 55 – с 08:45 до 16:00. Ю. Гагарин 7 – с 09:00 до 13:00. ул. Дечебал 82, подъезд 3 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Кодрилор 999 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 999 – с 09:25 до 17:25.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 12, 14, 14/1, 14/2 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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