Отключения света в столице: узнайте адреса

0

29 июля некоторых жителей столицы ожидают запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 1, 999, Хр. Ботев, 2/6, 999, Трандафирилор, 24 – с 09:00 до 13:00.

ул. В. Кручий, 4, 4/3, 6 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Aлба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

ул. Прунулуй, 19/2, 22, 26 – с 09:05 до 17:00.

ул. Алба-Юлия, 1 – с 09:20 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.