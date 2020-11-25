Отключения света ожидаются в трёх столичных секторах

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Поставщик сообщает, что в среду, 25 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, Трандафирилор 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9999, Валя Трандафирилор 999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 1, 2A, 4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2-6, Колоница 2-4, 3-7, 74-192, 77-175, пер. Колоница 1-3, 2, Х. Бужор 53-69, 78-104, М. Садовяну 9999, М.-Спэтару 1A, пер. М.-Спэтару 1-9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 3, Вадул-луй-Водэ 9, 19, 21, 31, 99-127, 100, 120, 121-127, 144, 146, 155, 162-196, 888, 999, 7777, 9001, 9999 – с 09:00 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй 7/2 – с 09:00 до 13:00. бул. Г. Виеру 14 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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