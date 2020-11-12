Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 12 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 814 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 62, 62/1, 62/3, 64/1, 64/2, 65A, 66/1, 68/1, 71/3, 71/4, 77, 79, 104, Гренобля 999, Миорица 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/8, 5/9, 7, 9/1, 9/2, 11 – с 08:45 до 16:45. ул. Мэрцишор 11, 15 – с 09:30 до 17:00. ул. Малина Микэ 70/3, М. Ломоносов 61 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 20, 20A, 20/2, 20/5, 22, 22/3, 23/1, 24, 24A, 26, 26A, 26/2, 28, 28/1, 28/2, 999, 9001, 9002, Студенцилор 5, 7/3, 9, 999, 9999 – с 09:10 до 17:00. ул. В. Бадиу 13, 17, Каля Орхеюлуй 89/3, 89/4, 89E, Г. Мадан 4-10, 25-43, Хотин 2, 4, М. Исанос 2, Путней 28-48, 29-47, В. Комаров 2-8, 9-11, пер. В. Комаров 6 – с 11:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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