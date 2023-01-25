Отключения света ожидаются сегодня в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград, 19/1B, К. Брынкуш, 112-116, 126-142, 121-127, Львов, 61-79, пер. 2 Львов, 5A, 61-81, пер. 3 Львов, 56, 56/1, 58, пер. 4 Львов, 63-95, пер. 5 Львов, 1-3, 11A, Прага, 51-79, 62-80, пер. Прага, 12-20, 61A, пер. 2 Прага, 12-18, София, 10, Загреб, 1 ,3 – с 09:00 до 13:00;

бул. Дачия, 38/4 – с 09:00 до 13:00;

ул. К. Брынкуш, 9, 124/1, 128, 129/1, 146, пер. 2 Львов, 73, 85, пер. 3 Львов, 62-80, пер. 5 Львов, 11-19, 16, Прага, 55, 68, пер. 2 Прага, 20/1, Сармизеджетуса, 16, 18, 18/5, София, 11-17, 14-20, Загреб, 2/1, 4 – с 13:00 до 17:00;

бул. Дачия, 32/1, 34/1, 36, 36A, 38 – с 13:00 до 17:00;

ул. Друмул Бэчоюлуй, 180-196, Гренобле, 184-194 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу, 66, А. Янку, 34-40, Кожокарилор, 2, 6, 6A, Св. Георге, 2-30, 3-13, Св. Петру, 1, 15 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Пушкина, 54, 56, 56/1, А. Хыждеу, 71-95, 104, 118-124, Кагул, 9-39, 16-26, Галбена, 1,2,3,6, Г. Кошбук, 11-13, 24-26, Г. Уреке, 58-68, 67-73, Х. Якоб, 3/3, Сырбяскэ, 5-7, Шипотелор, 2, Ц. Рабби, 17-21, В. Александру, 1-21, 10-38 – с 13:00 до 17:00;

Хынчештское шоссе, 999 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. Д. Латинэ, 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 15 – с 14:00 до 17:00;

ул. И. Виеру, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 28/2, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/5, 26/3, 26/6, 26/7, 28, 28/1, 28/2, 28/4, 30 – с 09:10 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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