Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 18 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 999, 9999, ул. Траян, 9, 9/2, ул. Индепенденцей, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 15/2, 9999 – с 09:00 до 13:00;

ул. Буребиста, 23-29, 41, 46, 66-70, 90-98, 93, 110- 118, 134, 9999, ул. Бутукулуй, 53B, Сармизеджетуса, 30/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/2, 47, 47A, 47/3, 53, 53 п. A,B,C, 88-96, 999, 9002 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 09:10 до 18:00;

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30;

ул. Г. Кошбук, 16C, Х. Якоб, 3-5, 6-10, В. Александри, 139, 139/3, В. Александру, 3-13, 13/1, 6-28, К. Тэнасе, 999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Поштей, 91, 92, Петрикань, 86 – с 09:10 до 18:00;

ул. Петрикань, 83-97, 88-96, 196/1, 296A, 298A, 298B, 298/2, 300-310 – с 09:30 до 17:00;

ул. Флорилор, 2 – с 09:30 до 17:00;

ул. Академик С. Рэдэуцану, 1, 2, Н. Димо, 9001, 9999, Примар Г. Пынтя, 140/2, 142, Студенческая, 11, 11/1, 11/2, 11/3 – с 09:10 до 17:00;

ул. А. Дога, 26, 26A,B,C,D,E; 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/5 п. A,B,C; 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, Спартакус, 24, Каля Мошилор, 4 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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