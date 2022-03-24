Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 24 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 60/5 – с 09:30 до 17:00;

бул. Дечебал, 89, Дачия, 13/1, Сармизеджетуса, 989, 11/1 – с 09:10 до 16:20;

ул. Христо Ботева, 19/1, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор 8 – с 13:00 до 17:00;

бул. Куза Водэ, 15, 15/1, 15/2, 15/5, 15/7, 17, 17/1, 17/2, 17/8, 17/9, 19/1, 19/2 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Мелестиу, 26/4 (кв. 187 – 230B) – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. П. Заднипру, 18, 18/5, Н. М. Спэтару, 2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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