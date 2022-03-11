Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 11 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 19, 19/1, 23/2, 23 блок A, B, V, ул. Диминеций, 48, Доробанць, 17, Л. Думитриу, 37, 39, Н. Титулеску, 1, 1/2, Плаюлуй, 1/2, 2, 2/3, 7 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду, 21, И. Крянгэ, 45/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/2, 49/3, 74, 74/1, Пьяца Унирий Принчипателор, 1, 3 – с 09:10 до 16:50;

ул. Н. Костин, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61A, 63/1 – с 09:15 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11, 13, 22, пер. 3 Крамей, 4-30, 9-15, И. Заикин, 64-84, Мовила луй Бурчел, 9-51 – с 09:10 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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