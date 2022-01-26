Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 26 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба Юлия, 8/1, 12 – с 09:30 до 13:30.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 60, 63, Армянская, 28/1, 30, 30/3, 37/1, Букурешть, 34-38, 43-51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 – с 08:45 до 12:00;

ул. Букурешть, 13-39, 49, 42-52, Болгарская, 44 – с 08:45 до 12:00;

ул. К. Негруцци, 4 – с 08:45 до 12:00;

ул. Каля Басарабией, 12/1, 12/2, Халтей, 2, 4, 8, 3/3, 5, 7, 9A, 11, 23A, пер. Халтей, 1-23, 4-22, Негрештень, 2A, Пашкань, 15, 17 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй, 10 – с 10:00 – 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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