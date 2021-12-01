Отключения света ожидаются в трёх секторах столицы

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 1 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Корнулуй, 5 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Яловень, 92, 92/5, 92/6, 94, 94/1, 94/2, 96, 96/1, 96A, B, V, 98/1, 98/2, 103 – с 08:45 до 16:00.

ул. М. Варлаам, 73, 73/75, 75 – с 12:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу, 13, 17, К. Орхеюлуй, 89/3, 89/4, 89E, Г. Мадан, 4-10, 25-43, Хотин, 2, 4, М. Исанос, 2, Путней, 29-47, 30-48, В. Комаров, 2-8, 9-11, пер. 6 В. Комаров – с 08:50 до 16:50.

ул. Аэродромулуй, 6 – с 10:00 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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